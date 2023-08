☆いいねしておくといい事あるかも☆

【USA製 L 90s】ハードロックカフェ 刺繍ロゴ ラスベガス スウェット 緑



●ブランド

ESSSENTIALS

Champion チャンピオン

●年代

50s 小文字ランタグ(確実に復刻ではありません)

目なし、切りっぱなし

●着用感→M

サイズ表記→S

●シルエット

タイトめ

●実寸サイズ(平置き)

着丈→52

身幅→52

肩幅→52

袖丈→46

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

●種別

スウェット パーカー

●ボディー

●素材

表記無し

●生産国

表記無し

●カラー

霜降りグレー

●柄

染み込みプリント

●状態

所々シミがありますが、ヴィンテージスウェットならではだと思います。

破れやほつれ等なくこれからもたくさんお使い頂けます^_^

●管理番号

20004178

SP38

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に1度プロフィールをご確認ください。

■その他

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

