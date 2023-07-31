今季一番 Vivienne Westwood ジャイアントオーブペンダント　ピンクゴールド ネックレス

光によりゴールドに見える画像がございますがピンクゴールドです。

リヒテンダール様専用

画像1枚目はサイトよりお借りしました、ご参照ください。

タイガーアイ＆水晶ロングネクレス

画像4枚目片面のクロス部分のビジューが取れています。

EV15 エルメス 極美品 リフトGM バッファローホーンネックレス ラッカー

画像7枚目微かなキズがございます。

正規品 ok ディオール パールチョーカー

付属品 巾着袋

まーぶる様専用



K14 WG ストーンカメオ ブローチ 兼 ペンダントヘッド

素人検品ですので、ご了承下さい。

ビクトリアチョーカー ルボンボン

何か分からないことがあればお気軽にコメントお願い致します(^_^)

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

光によりゴールドに見える画像がございますがピンクゴールドです。画像1枚目はサイトよりお借りしました、ご参照ください。画像4枚目片面のクロス部分のビジューが取れています。画像7枚目微かなキズがございます。付属品 巾着袋素人検品ですので、ご了承下さい。何か分からないことがあればお気軽にコメントお願い致します(^_^)

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

✩.*˚新品未使用品☆K18真珠ペンダントヘッド.:＊・゜Tiffany vintage silver925 オープンハートネックレスティファニー バイザヤード ネックレス 0.05cm 1p ダイヤ ゴールドkurara様専用！ヴィンテージ 豪華キラキラ真珠silverネックレス珊瑚ネックレス レア★美品★ ブルガリ ディーヴァドリーム マザーオブパール ネックレス【新品仕上げ済 現行モデル】ヴァンドーム青山 リュール ネックレス【11927】