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今季一番 Vivienne Westwood ジャイアントオーブペンダント　ピンクゴールド ネックレス

商品の説明

光によりゴールドに見える画像がございますがピンクゴールドです。
リヒテンダール様専用
画像1枚目はサイトよりお借りしました、ご参照ください。
タイガーアイ＆水晶ロングネクレス
画像4枚目片面のクロス部分のビジューが取れています。
EV15 エルメス 極美品 リフトGM バッファローホーンネックレス ラッカー
画像7枚目微かなキズがございます。
正規品　ok ディオール　パールチョーカー
付属品　巾着袋
まーぶる様専用

K14 WG ストーンカメオ ブローチ 兼 ペンダントヘッド
素人検品ですので、ご了承下さい。
ビクトリアチョーカー　ルボンボン
何か分からないことがあればお気軽にコメントお願い致します(^_^)

✩.*˚新品未使用品☆K18真珠ペンダントヘッド.:＊・゜

商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態やや傷や汚れあり

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光によりゴールドに見える画像がございますがピンクゴールドです。画像1枚目はサイトよりお借りしました、ご参照ください。画像4枚目片面のクロス部分のビジューが取れています。画像7枚目微かなキズがございます。付属品　巾着袋素人検品ですので、ご了承下さい。何か分からないことがあればお気軽にコメントお願い致します(^_^)

商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態やや傷や汚れあり

今季一番 Vivienne Westwood ジャイアントオーブペンダント　ピンクゴールド ネックレス

5分钟前

今季一番 Vivienne Westwood ジャイアントオーブペンダント　ピンクゴールド ネックレス

¥51,000 ¥27,540

(税込) 送料込み
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090c656caf34

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090c656caf34
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純正BOXなし ヴィヴィアンウエストウッド ネックレス NEW ジャイアントオーブペンダント ピンクゴールド ワールズエンド限定 :vw3911:Alevel(エイレベル)Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング

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楽天市場】【ヴィヴィアンウエストウッド】Vivienne Westwood

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ヴィヴィアンウエストウッド ネックレス NEW ジャイアントオーブペンダント ガンメタル ピンク 30個限定生産 【ワールズエンド限定】 63020342-02S214-CN | Alevel（エイレベル）

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ヴィヴィアンウエストウッド ジャイアントオーブ ペンダント 通販

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ヴィヴィアン ジャイアントオーブ | フリマアプリ ラクマ

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