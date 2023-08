カラー···キャンディアップルレッド

シリーズ···アイバニーズ

タイプ···ストラトキャスタータイプSSH

ボディタイプ···ソリッド

はじめに、値下げ、取り置き、専用には対応しておりません。この点ご了承ください。

他サイトでも出品中の為ご購入の際は一声かけ返信をお待ちください。(在庫確認)を待たずに購入されますとお取引をキャンセルさせていただく場合がありますのでご了承ください。

よくある現状品わたしではありません。

弦を張りっぱなしで何年も置いておいたギターは確実にネックが反って調整が必用になります。メンテナンスは楽器屋さんで行えますが5000-10000円ほどかかります。

このギターは、ちゃんとメンテナンスしてありますので安心してご購入ください.

オマケとして、Ibanezのソフトケース(別買いした新しいもの)、ギターシールドケーブル(50m)、コルグのオートチューナー(コピーですが取説 電池付き)、ギターストラップ(新品)、ピック3枚(新品)、糸巻き ピン抜き 弦カッターなど一緒になったマルチツール(新品)などお付けします。

オマケだけで新品で購入すると5-7000円以上はすると思います

初心者の方にも弾きやすく最適です‼️

Ibanez のキャンディアップルレッドのエレキギター(型番GRX40 ) になります。

人気があるワインレッドのような赤、派手でもなく、地味でもないとても趣きのある色です。

ネックやヘッドに擦れや焼けなど多々あります。

1弦ペグが変っています。写真でご確認ください。

その他は小さな打コンや汚れ、金属部分の錆、くすみなどあります。ガンガン使えるプレイヤーズコンディションとお考えください。

致命的なもの演奏に支障を来すキズ、汚れはありません。

弦を新品に換え、ネック調整など初心者の方でも弾きやすいようにセッティングしてありますので到着後すぐ使用できます。(チューニングはご自身でおねがいします)

【ネックコンディション】良好

【トラスロッド】両方向に余裕

【フレット残り】7割程度

【12F上の弦高】6弦側:約1,6mm

【重さ】3,4Kg

本体ケースの上から緩衝材と一緒に段ボールで梱包して発送いたします。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド アイバニーズ 商品の状態 傷や汚れあり

