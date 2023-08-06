新入荷 22SS 襟付きロングワンピース ロングワンピース

22SSの23区の襟付きワンピースです。

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2、3回着用しましたが綺麗な状態でまだまだご使用頂けるお品です。

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襟は取り外し可能で2WAYで着用可能です。

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定価 ￥35,970

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サイズ 38

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総丈107cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニジュウサンク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

22SSの23区の襟付きワンピースです。2、3回着用しましたが綺麗な状態でまだまだご使用頂けるお品です。襟は取り外し可能で2WAYで着用可能です。定価 ￥35,970サイズ 38総丈107cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニジュウサンク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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