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新入荷 22SS 襟付きロングワンピース ロングワンピース

商品の説明

22SSの23区の襟付きワンピースです。
【美品】AMBIENT ドレス ウエストレースドレス
2、3回着用しましたが綺麗な状態でまだまだご使用頂けるお品です。
INORI 4U 新品同様　正絹　着物リメイクワンピースマキシ丈　長身ok
襟は取り外し可能で2WAYで着用可能です。
◆エムズグレイシー　ジャンパースカート◆

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定価 ￥35,970
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総丈107cm

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商品の情報

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ブランドニジュウサンク
商品の状態目立った傷や汚れなし

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22SSの23区の襟付きワンピースです。2、3回着用しましたが綺麗な状態でまだまだご使用頂けるお品です。襟は取り外し可能で2WAYで着用可能です。定価 ￥35,970サイズ 38総丈107cm

商品の情報

商品のサイズM
ブランドニジュウサンク
商品の状態目立った傷や汚れなし

新入荷 22SS 襟付きロングワンピース ロングワンピース

50分钟前

新入荷 22SS 襟付きロングワンピース ロングワンピース

¥19,990 ¥14,993

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新入荷 22SS 襟付きロングワンピース ロングワンピース 新入荷 22SS 襟付きロングワンピース ロングワンピース

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