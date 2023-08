【人気商品】 m.u japoness 人気　試着のみ ロングワンピース

m.u ONE PIECE

– rayon 45% / nylon 45% / polyurethane 10%

– SIZE : 2

– Color : Black

– MADE IN JAPAN

定価22,000円

試着のみ

自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。

– 腰回りをゴムでしっかりと支えたスカートにゆったりとした前身頃をとりつけたm.u ONE PIECE。 前身頃は肩ではなく、首から掛ける仕様としました。 生地はとても軽く、ストレッチの効いた落ち着きのあるものを使用。 生地の軽さとウエストにあるゴムのおかげで首への負荷はほとんどありません。 首に取り付けているバックルにはアジャスター機能がついているため、前身頃をお好みの位置でご着用いただくことが可能。 ウエストのドローコードにて前身頃と後見頃をそれぞれ絞れば、腰の位置や前後の絞り具合いなどもお好みのバランスにてご着用いただけます。 また、前身頃を首にかけずに腰に巻き付けることでスカートとしてもお楽しみいただけます。 スカート部分の後ろには、中が見えにくくなるように工夫した深めのスリットを入れているため、マキシ丈にも関わらず、大きな足の動きにも問題ありません。 気軽にご着用いただけるカジュアルな雰囲気に加え、綺麗めで上品さも兼ね備えたm.u ONE PIECE。 前身頃をたるませ、ゆったりとさせた際の全身のシルエットは、絶妙なバランスと雰囲気を醸し出します。 冬はスウェットやニット、夏はTシャツやタンクなどに合わせることはもちろん、軽量でコンパクトに持ち運ぶことも出来るため、オールシーズンどんな場所でも活躍可能なアイテムとなりました。 なお、当商品はすべての生産工程を日本で行っております。

– 当商品に裏地は付いておりません

– 当商品はコーディネートでの販売ではなく、単品での販売となります

– お使いの端末によって、実物と色の見え方が多少異なって見える場合がございます

– モデル着用物は商品に含まれておりません

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

