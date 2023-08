【国産】 GARMENTS ENGINEERED BARBOUR VEST QUILTED ベスト

ENGINEERED GARMENTS / EG X BARBOUR *POP QUILTED VEST

存在感のあるマチ付きのフロントゲームポケットが印象的なENGINEERED GARMENTSのプルオーバーユーティリティーベストです

フロントのフラップゲームポケットは、サイドからも手を差し込めるハンドウォームも備えています。右肩、右わき下にはスナップボタンが配されており、着脱も容易です

またボタンも2列配されているので、身幅などは2段階の調節が可能。かなり軽く、ストレスフリーで着用できます

色はブラック。1回のみ着用。タグ、オーダーシート(個人情報などは削除します)も付属します

サイズM

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 未使用に近い

