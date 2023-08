最愛 HOWELL 【電池交換済】MARGARET 腕時計 ピンク idea スクエア 腕時計(アナログ)

〜はじめにプロフィールをお読みください〜

商品の情報 ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 やや傷や汚れあり

〜はじめにプロフィールをお読みください〜【稼働品/ battery OK 】です。【正規品/ genuine product 】です。【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。…………………………………… 商品の状態……………………………………比較的に使用感の少ないUSED品です。軽度の擦り傷はございますが、風防に気になるような傷は見受けられず、そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。小ぶりで可愛らしいモデルでございます。到着後すぐにご愛用いただけます♪…………………………………… 商品の詳細……………………………………カラー:ピンクゴールドサイズ:約1.8cm (リューズ含まず)腕周り:約16.5cm (こちらはご自身でサイズ調整可能です。)動作 :確認済み(2023年3月電池交換済みです)付属品:なし…………………………………… その他……………………………………千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。【正規品保証】いたします。過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。……………………………………#そが#そがのマーガレットハウエル……………………………………ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/MHL/idea

