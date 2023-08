似合わなかったための出品です✤✤

ラッセルレースパンツ

ウエスト感はyori38でいいと思います(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

低身長のためワイドパンツ幅が私は合わなかったです✣✣

とっても履きやすく生地感もこれからの季節にピッタリだと思います♡

コンパクトにたためるので旅行にも重宝しそうです♡

商品⏩yori

スプリングサテンワイドパンツ

【2023SP】

サイズ⏩38

カラー⏩ネイビー

状態⏩試着のみ 新品

【material】

伸縮性:あり

光沢感:あり

透け感:なし

生地の厚さ:普通

【quality】

表地:ポリエステル71%

綿21%

裏地:ポリエステル100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

38

パンツ丈 99.5cm

ヒップ 98cm

ウエスト 66.5cm

股下 67cm

太もも幅 30cm

ふくらはぎ幅 26.9cm

裾幅 26.9cm

ウエストゴム最大値 91cm

裾折り返し幅 6cm

あくまで自宅保管していたため、細かい汚れが気になる方、過度に神経質な方はその点をご理解いただいた上で購入いただければと思います。

発送は折りたたみコンパクト配送になります✣✢

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

