【ブランド】COMME des GARCONS HOMME(コムデギャルソン オム)

【アイテム名】90’sヴィンテージニット タグなし

【コメント】1990年代、初期タグです。

ベーシックなニットで使いやすいアイテムです。

【カラー】ブラック

【素材】表記なし

【製造国】表記なし

【備考】初期タグ

【サイズ】着丈59 袖丈54 身幅120

【状態】

目立つ汚れ傷はありません。 しかし、こちらの商品は中古品の為、使用に伴います細かなキズ、汚れがある可能性がございます。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

着丈···ショート

柄・デザイン···無地

ネック···Vネック

素材···ウール

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

