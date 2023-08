navajo ナバホ族

Steven Apachito

シルバーチェーンブレスレット

SA刻印

STERLING刻印

シルバー

長さ:21cm

重量:25.0g

ゴツゴツし過ぎず、

シンプルで服装を選ばないデザイン。

しっかりと重さがあり高級感があります。

何かご質問等ございましたらお気軽にお尋ね下さい。

よろしくお願い致します。

navajo

ナバホ

インディアンジュエリー

hermes

シェーヌダンクル

トゥアレグ

jill platner

ya-ji

prada

margiela

マルジェラ

dior

商品の情報 ブランド インディアンジュエリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

navajo ナバホ族インディアンジュエリーSteven ApachitoシルバーチェーンブレスレットSA刻印STERLING刻印シルバー長さ:21cm重量:25.0gゴツゴツし過ぎず、シンプルで服装を選ばないデザイン。しっかりと重さがあり高級感があります。何かご質問等ございましたらお気軽にお尋ね下さい。よろしくお願い致します。navajoナバホインディアンジュエリーhermesシェーヌダンクルトゥアレグjill platnerya-jipradamargielaマルジェラdior

