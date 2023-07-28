【超安い】 【Alexander Wang 】ショルダーバッグ アレキサンダーワン ショルダーバッグ

アレキサンダーワンは、

【未使用品】PORTER FRANK ポーター フランク ショルダーバッグ

多数の海外セレブに愛用されています。日本でも梨花、Rumi Neely、長谷川潤、道端ジェシカさんなどが愛用しているのを雑誌で掲載されています。

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アレキサンダーワンと言えばこの形。

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柔らかなウォッシュドレザーを使用したアレキサンダーワンのレザーショルダーバッグ「Donna Hobo」。立体的なジップポケットがデザインのアクセントになっています。

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ショルダー部分は結び目を変えることで長さの調節が可能です。また下部にグルリと配されたファスナーの開閉によって収納量を調節できます。

カステルバジャック ミック ショルダーバッグ 039132 ホワイト

同じ色調のスエードが部分的に使われている凝ったデザインです。

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とても柔らかく上質なレザーで、高級感が感じられ、 容量も大きく使いやすいです。

【希少】アーカイブ ジャンポールゴルチエ ショルダーバッグ

サイズが合えば男性の方にもお使いいただけます。

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数年前に都内のセレクトショップで購入し買った当時にはしばらく使って、最近はあまり出番がなく出品することにしました。購入時よりレザーにキズなどが数か所あります。 画像でご確認ください。

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GUCCIレザーショルダーバッグ GG柄

【商品名】 DONNA-WASHED Hobo ショルダーバッグ

【新品】カステルバジャック ショルダーバッグ Garnier(ガルニエ)②

【商品種類】 ショルダーバッグ

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【サイズ】 横幅 約35cm、縦幅 約31cm、

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ショルダー長さ約75cm

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【開閉方式】 ファスナー式開閉

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【商品仕様】 ジップで横幅調節可能

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外側：ジップポケット×4、オープンポケット×2

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内側：ジップポケット×1

GUCCI ナイロン シェリーライン メンズ ショルダーバッグ

【カラー】 グレージュ

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【素材】 レザー

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【付属品】 保存袋

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※すり替え防止のため、傷、汚れ、におい等の

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状態による返品交換はご遠慮下さい。

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素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

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見落としがある場合が御座います。

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また、色味、質感等に若干の違いがある

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場合も有ります。

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あくまで中古品であることをご理解の上、

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宜しくお願い致します。

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【配送】

新品 N.HOOLYWOOD TPES × PORTERHEL METBAG

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

ah様専用ページ。JAM HOME MADE

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 ブランド アレキサンダーワン 商品の状態 やや傷や汚れあり

アレキサンダーワンは、 多数の海外セレブに愛用されています。日本でも梨花、Rumi Neely、長谷川潤、道端ジェシカさんなどが愛用しているのを雑誌で掲載されています。アレキサンダーワンと言えばこの形。 柔らかなウォッシュドレザーを使用したアレキサンダーワンのレザーショルダーバッグ「Donna Hobo」。立体的なジップポケットがデザインのアクセントになっています。ショルダー部分は結び目を変えることで長さの調節が可能です。また下部にグルリと配されたファスナーの開閉によって収納量を調節できます。 同じ色調のスエードが部分的に使われている凝ったデザインです。 とても柔らかく上質なレザーで、高級感が感じられ、 容量も大きく使いやすいです。サイズが合えば男性の方にもお使いいただけます。数年前に都内のセレクトショップで購入し買った当時にはしばらく使って、最近はあまり出番がなく出品することにしました。購入時よりレザーにキズなどが数か所あります。 画像でご確認ください。ALEXANDER WANG【商品名】 DONNA-WASHED Hobo ショルダーバッグ 【商品種類】 ショルダーバッグ 【サイズ】 横幅 約35cm、縦幅 約31cm、 ショルダー長さ約75cm 【開閉方式】 ファスナー式開閉 【商品仕様】 ジップで横幅調節可能 外側：ジップポケット×4、オープンポケット×2 内側：ジップポケット×1 【カラー】 グレージュ 【素材】 レザー 【付属品】 保存袋※すり替え防止のため、傷、汚れ、におい等の状態による返品交換はご遠慮下さい。素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。また、色味、質感等に若干の違いがある場合も有ります。あくまで中古品であることをご理解の上、宜しくお願い致します。【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 ブランド アレキサンダーワン 商品の状態 やや傷や汚れあり

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