喜ばれる誕生日プレゼント オンマイサイド MM ノワール ハンドバッグ

2020年12月に購入いたしました。購入証明もございます。

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購入後1度使用し、そこからは箱に入れて保管していました。

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表面に若干のへこみが見られますが、中に何かを入れて形を整えれば問題のない程度です。

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30.5 x 24.5 x 14 cm

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(幅 x 高さ x マチ)

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Tory Burchジャカードバケットバッグ

素材：カーフレザー（皮革の種類：牛革）、ナッパレザー（皮革の種類：牛革）

Y.G.Q様専用

トリミング：レザー（皮革の種類：牛革）

ANTEPRIMA (アンテプリマ) ワイヤーバッグ スタンダード ミニ

ライニング：マイクロファイバー

超美品 エルメス 入手困難 ボリード27 スイフト ブラック SV金具 X刻印

金具（色：ゴールド）

ペガサス ダイヤデザインハンドバッグ

ロック開閉式

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サイドに外ポケットx2

【美品】miumiu 通勤バック 黒 肩掛けバック

前後に外ポケットx2（前：マグネット開閉式）

訳あり 新品 マンダリナダック ハンドバッグ EOT722 ショルダーバッグ

ファスナー式内ポケット

ミナペルホネン ハンドバッグ

スマートフォン用フラットポケットx2

レディディオール Lady D-Lite レディ D-ライト

ストラップ：取り外し可能, 調整可能

【新品】マイケルコース ２WAYバッグ 35F7GBDT2L

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最短)：51.0 cm

LOUIS VUITTON 上品アイテム♡ アルマPM ハンドバッグ ヴェルニ

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最長)：56.0 cm

【専用】FENDI バイザウェイ イエロー

ハンドル：ダブル

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

2020年12月に購入いたしました。購入証明もございます。購入後1度使用し、そこからは箱に入れて保管していました。表面に若干のへこみが見られますが、中に何かを入れて形を整えれば問題のない程度です。30.5 x 24.5 x 14 cm (幅 x 高さ x マチ)素材：カーフレザー（皮革の種類：牛革）、ナッパレザー（皮革の種類：牛革）トリミング：レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：マイクロファイバー金具（色：ゴールド）ロック開閉式サイドに外ポケットx2前後に外ポケットx2（前：マグネット開閉式）ファスナー式内ポケットスマートフォン用フラットポケットx2ストラップ：取り外し可能, 調整可能ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最短)：51.0 cmストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最長)：56.0 cmハンドル：ダブル

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

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