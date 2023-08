独創的 MADE HUMAN Beatles Sweatshirt Tsuriami スウェット

ご覧頂きありがとうございます。

160件以上のお取引評価がございますので、ご安心下さい。

HUMAN MADEにて購入した100%正規品になります。

2023 2/25発売 即完売

BEATLES TSURIAMI SWEATSHIRT

ビートルズ吊り編みスウェット

●サイズL(着丈69身幅58)

●新品未使用

20世紀を代表する音楽バンド The Beatles(ビートルズ)のオリジナルグラフィックを落とし込んだクルーネックスウェットシャツ。世界的に稀少な"吊り編み"という手法で編み立てられた柔らかな裏毛生地を用いています。

※他サイトにも出品するため、早い順になりますのでご了承下さい。

※すり替え防止の観点から、返品・クレームはお受け出来ませんので、ご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

