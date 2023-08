■商品説明

サイズ36/コットンシルク 蝶々刺繍

★ミナペルホネンのミモレ丈(セミロング丈)変形ワンピースです。

シルク40%、コットン60%の上質な素材です。

左サイドにタックギャザーが入っているアシンメトリーデザインです。

フロントの肩付近とウエスト付近にブランドモチーフであるチョウチョ刺繍が施されています。

鮮やかなショッキングピンクの総裏地です♪

サイズ36ですが、普段Mサイズ着用者がゆったり着用できるサイズ感です。

オールシーズン着用OK◎

日本製の製品です。

■ブランド

mina perhonen

ミナペルホネン

DESIGNER 皆川 明 / AKIRA MINAGAWA

■色

本体 グレー

刺繍 ホワイト(白)

裏地 ショッキングピンク

■サイズ

表記36

(レディースMサイズ相当)

158cm普通体型でゆとりがあるサイズ感です。

■実寸サイズ

肩幅:約42.5cm

着丈(後ろ):約99cm

身幅:約45cm

※素人の採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

■素材

品質表示

表生地 コットン60% シルク40%

裏生地 ポリエステル100%

■状態

キズや汚れなどなく、使用感の少ない綺麗なお品です。

画像をご確認いただきご判断ください。

※万が一見逃した汚れなどがあった場合、ご容赦いただける方のみご購入ください。

◆注意点◆

(以下をご了承くださる方のみご購入ください。)

・自宅保管の中古品です。

使用感のイメージ違いなどの理由でのご返品・クレームはお控えください。

・多少の採寸誤差を気にされる方はご購入をお控えください。

・写真や説明文をよくご覧頂きご納得の上でのご購入をお待ちしております。

細かな点が気になる方はご購入はご遠慮ください。

⭐︎他にもルイヴィトン、バーバリー、シャネル、エルメス、フォクシー、ラルフローレンなどの洋服や靴、バッグなどを出品しています。

⭐︎同時購入でおまとめ値引きを致します。

※プロフィールをお読みいただき、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。

袖丈···袖なし

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミナペルホネン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

