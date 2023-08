特価商品 E2D LED DEFENDER ライト/ランタン

SUREFIRE E2D LED DEFENDER

200lmモデル

本体は傷も無く綺麗な状態です、欲しくて手に入れましたが

勿体無くて使えずにしまったままでした

点灯確認良し

ライトの種類···ハンディライト

連続点灯時間···4 ~ 7時間

光源···LED

箱に一部、ダメージ有り(底シールは破れています)

コレクター、E2Dマニア、寝かせてお宝にいかがですか

使用もほぼ無く綺麗な品物ですが、中古ですので、見落としの小傷や使用後の不具合等は対応できませんので宜しくお願い致します

お安く出していますので、値引きはご遠慮下さい

#surefire

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

