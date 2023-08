□■□値下げ待ち等、購入意思のないいいねはご遠慮ください□■□

すみっコぐらしのぺんぎん?ぬいぐるみの、下記2点セットです。

★てのりぬいぐるみ ※復刻版ではありません

★ぬいぐるみ(S)

ぺんぎん?(しゃちほこ)が八丁味噌付きのきゅうりを持っています。

てのりぬいぐるみはタグを切って別々に保管しておりました。ぬいぐるみ(S)はタグ付きです。

こちらは2015年に、上小田井店オープン記念として発売されたものになります。現在ではレアかと思います。

遠方で買いに行けなかった為、当時他の方から新品で譲ってもらいました。

埃が被らないようにケースや袋に入れて、直射日光の当たらないところに飾っておりました。

入手してから飾る時と今回の出品時以外に直接触れたことはほぼございません。

⚠金色の部分は、デリケートな生地でできております。製造時にできてしまうような少しのキズでも気になるという方はご購入をお控えください。

人手に渡ったもの&素人の長期保管品になります。初期傷など神経質な方、完全美品をお求めの方はご遠慮ください。

★ダンボールに入れて発送いたします。

お品の形をできるだけ崩さないよう、配慮して梱包します。

大切にしてきたコたちを圧縮することに抵抗がある為、圧縮はいたしません。できる限り現状のままお届けできたらと思います。

★バラ売り不可。

#ロン883のすみっコ出品一覧

✼••┈すみっコぐらしのお品について┈••✼

当方の出品物は、2012年〜2016年頃発売のものがほとんどです。今では手に入りにくいものも多く、とても大切に集めてきました。その為、値下げ交渉はお断りさせて頂いております。

古いお品ですので、【経年劣化】がある場合がございます。その点ご了承頂いた方のみ、ご購入をお願いいたします。

イースターバニー

すみっこぐらし ペンギン かみおたい

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

