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ご覧いただきありがとうございます。
N.E. FROM デンマーク ヴィンテージ アメジスト カボション 925 シ
結婚指輪プラチナ900
ヴァンドーム青山
K10YGダイヤリング ハーフエタニティ 9号 10金イエローゴールド
ミルグレイン ダイヤモンドリング
アトリエカオル リング
ピンクゴールド 0.1C
エタニティ ダイヤ サファイヤ k18 リング
pt900.ダイヤモンド、指輪、No.1099.
スタージュエリー 8号 新品仕上げ済み
画像に写っているものが全てです。
ティファニー フック&アイ リング シルバーK18 リング
【鑑別書付】ペアシェープダイヤモンドの上品なリング 9号 Pt＊サイズ直し可能
新品箱付販売証明書付 AgeteアガットK10リング11号ダイヤモンド
画像1枚目のみ
deal指輪
屋外自然光で撮影
最高級 モアサナイト 7粒 エタニティ プラチナ
画像2枚目以降は
PLUIEプリュイブルーリング ベースシルバーオパールリング
夜間に室内蛍光灯で撮影
canal 4℃ ピンクゴールド 9号
K18 18金 リング 指輪 9号 3.7g 彫金
エルメス指輪
未使用に近い状態でお譲りいただき
サマンサ カードキャプターさくら（CCさくら）指輪/リング
こちらでは
【TIFFANY&Co. 】ティファニー ルベドメタル ナロー リング
ほとんど使用していませんので
【Folli Follie】フォリフォリ リング 10K ゴールド メレダイヤ
どなたか愛用してくださる方に。
TAICHI様 専用ページ
人気 高級 TIFFANY & Co. ティファニー K18YG Tワンリング
小傷などあるかもしれません。
アクアスキュータム ダイヤモンド×サファイア リング K18YG 3.0g
画像にてよくご確認くださいませ。
ポンテヴェキオ ダイヤモンド ピンキーリング #3 Total 0.18ct
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【希少品】PT 950プラチナの指輪1カラットのダイヤモンド 48
カラー···ゴールド
銀座ダイヤモンドシライシリングセット
材質···ゴールド
キラキラshop エタニティリング キラキラダイヤ K18
装飾···ダイヤモンド
【なまこ様専用】リング
商品の情報
ブランド
ヴァンドームアオヤマ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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フランクミュラー 最終 値段下げました
アベリ AbHeri K18 ダイヤ チェーン リング 0.12ct 定価19万
ご覧いただきありがとうございます。ヴァンドーム青山 ミルグレイン ダイヤモンドリング ピンクゴールド 0.1C 画像に写っているものが全てです。画像1枚目のみ屋外自然光で撮影画像2枚目以降は夜間に室内蛍光灯で撮影未使用に近い状態でお譲りいただきこちらではほとんど使用していませんのでどなたか愛用してくださる方に。小傷などあるかもしれません。画像にてよくご確認くださいませ。カラー···ゴールド材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド
商品の情報
ブランド
ヴァンドームアオヤマ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
新着 ピンクゴールド ダイヤモンドリング 0.1C ヴァンドーム青山 リング
375
13分钟前
新着 ピンクゴールド ダイヤモンドリング 0.1C ヴァンドーム青山 リング
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12,314
(税込) 送料込み
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12
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商品の情報
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リング
ピンクゴールド ダイヤモンドリング 0.1C ヴァンドーム青山
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
fa5eb45ef846
322
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (12)
新着 ピンクゴールド ダイヤモンドリング 0.1C ヴァンドーム青山 リング
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