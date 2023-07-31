新着 ピンクゴールド ダイヤモンドリング 0.1C ヴァンドーム青山 リング

ご覧いただきありがとうございます。

N.E. FROM デンマーク ヴィンテージ アメジスト カボション 925 シ



結婚指輪プラチナ900

ヴァンドーム青山

K10YGダイヤリング ハーフエタニティ 9号 10金イエローゴールド

ミルグレイン ダイヤモンドリング

アトリエカオル リング

ピンクゴールド 0.1C

エタニティ ダイヤ サファイヤ k18 リング



pt900.ダイヤモンド、指輪、No.1099.



スタージュエリー 8号 新品仕上げ済み

画像に写っているものが全てです。

ティファニー フック&アイ リング シルバーK18 リング



【鑑別書付】ペアシェープダイヤモンドの上品なリング 9号 Pt＊サイズ直し可能



新品箱付販売証明書付 AgeteアガットK10リング11号ダイヤモンド

画像1枚目のみ

deal指輪

屋外自然光で撮影

最高級 モアサナイト 7粒 エタニティ プラチナ

画像2枚目以降は

PLUIEプリュイブルーリング ベースシルバーオパールリング

夜間に室内蛍光灯で撮影

canal 4℃ ピンクゴールド 9号



K18 18金 リング 指輪 9号 3.7g 彫金



エルメス指輪

未使用に近い状態でお譲りいただき

サマンサ カードキャプターさくら（CCさくら）指輪/リング

こちらでは

【TIFFANY&Co. 】ティファニー ルベドメタル ナロー リング

ほとんど使用していませんので

【Folli Follie】フォリフォリ リング 10K ゴールド メレダイヤ

どなたか愛用してくださる方に。

TAICHI様 専用ページ



人気 高級 TIFFANY & Co. ティファニー K18YG Tワンリング

小傷などあるかもしれません。

アクアスキュータム ダイヤモンド×サファイア リング K18YG 3.0g

画像にてよくご確認くださいませ。

ポンテヴェキオ ダイヤモンド ピンキーリング #3 Total 0.18ct



18金 K18 ダイヤモンド ハーフエタニティ リング ミル打ち



オシャレ 華奢 1ct タンザナイト K18 yg チェーンリング 12月誕生石



プラチナ本真珠アコヤパールリング



ミキモト ダイヤモンド 0.10ct リング Pt950 7.5号



※使用品 尾形百之助 モチーフリング シルバー925



■TOM WOOD トムウッド ■Gold Bean ■ブレスレット



ダイヤ&パールptリング



夏にぴったり☆K18YG天然ルチルクォーツ&マルチストーンデザインリング 13号



【最終価格】ブルガリ セーブザチルドレン リング



サファイア ダイヤモンド アンティーク 指輪



【希少品】PT 950プラチナの指輪1カラットのダイヤモンド 48

カラー···ゴールド

銀座ダイヤモンドシライシリングセット

材質···ゴールド

キラキラshop エタニティリング キラキラダイヤ K18

装飾···ダイヤモンド

商品の情報 ブランド ヴァンドームアオヤマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。ヴァンドーム青山 ミルグレイン ダイヤモンドリング ピンクゴールド 0.1C 画像に写っているものが全てです。画像1枚目のみ屋外自然光で撮影画像2枚目以降は夜間に室内蛍光灯で撮影未使用に近い状態でお譲りいただきこちらではほとんど使用していませんのでどなたか愛用してくださる方に。小傷などあるかもしれません。画像にてよくご確認くださいませ。カラー···ゴールド材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド

商品の情報 ブランド ヴァンドームアオヤマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【なまこ様専用】リングティファニー T ナロー パヴェ ダイヤモンド リングK18WG ルビー/ダイヤ リングシルバーリング６号 未使用品 クリーニングセット付きCHANEL 指輪 シャネルプルミエールプロメスリングpt900、k18コンビダイヤ指輪三越 pt900 パール ダイヤ0.27ct リング#3607-3 Vivienne ヴィヴィアンウエストウッド 指輪 SV925フランクミュラー 最終 値段下げましたアベリ AbHeri K18 ダイヤ チェーン リング 0.12ct 定価19万