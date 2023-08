⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️

✅はじめに

✅商品情報

・ブランド:シュプリーム supreme

・色柄:黒 ブラック

・サイズ表記:L

・素材:綿

・状態:良品(目立った傷等なし)

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

着丈:72cm

身幅:62cm

肩幅:54cm

袖丈:65cm

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

ご購入から24時間以内に発送させて頂きます。

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送です。

✅注意事項

※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

管理番号1993-09141-08252

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

