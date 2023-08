【中島みゆき】

▼状態

▽新品、未開封。

実家での長期保管品です。

▽DVDのパッケージに

複数ヵ所傷あります(画像6~9)

▼商品

▽歌旅 中島みゆきコンサートツアー2007

▽縁会 2012~3

▽大吟醸

▽singles 2000

▽大銀幕

▽世界が違って見える日

………………………………………

今のところ

バラ売りは考えておりません。

他にもCD、DVD、Blu-ray多数出品中

よければご覧下さい。

………………………………………

コメントやご購入の前に

お手数ですがプロフィール確認

お願い致します(*^^*)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

