一番の Air iPad 4th pencil2 64GB+apple タブレット

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ストレージ容量: 64GB
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画面サイズ···10〜10.9インチ
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ストレージ容量···64GB
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OS種類···iOS/iPad OS
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通信規格···Wi-Fiモデル
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値下げ可能なのでコメントお気軽にどうぞAPPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 64GB SPACE GRAY画面サイズ: 9.7 インチ画面解像度: 2048x1536OS種類: iOSストレージ容量: 64GBCPU: Apple A7重量: 469 g幅: 169.5 mm高さ: 7.5 mm奥行: 240 mmカラー: グレイカメラ画素数: 500 万画素#Apple#APPLEシリーズ···iPad Air世代···第4世代画面サイズ···10〜10.9インチストレージ容量···64GBOS種類···iOS/iPad OS通信規格···Wi-Fiモデル