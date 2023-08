値引きする マウンテンダウンジャケット ノースフェイス M ブラック ND91837 ダウンジャケット

20年冬にオッシュマンズで購入しました。

定価40700円・ノースフェイス・ジャケット・アウター・Lサイズ



結局5回位しか着ませんでした、別に買ったNANGAをよく使うためこちらはお探しの方にお譲りします。

タバコ、香水、雨天使用無しです。

ND91930とは製造年が違うのみで、サイズ感も同じです。

状態はかなり良い方だと思いますので目立った傷や汚れ無しの評価となります。

写真のものが全てになります。

状態は写真をご確認いただき、中古品にご理解ある方のご購入よろしくお願い致します。

定価¥68,200(税込)

●サイズ

肩幅 51cm

身幅 61cm

着丈 76cm

袖丈62

●素材:

表地 70D GORE-TEX (2層)

表100% ナイロン 裏: 100% 合成繊維(ePTFE)

肩:Nylon Tussah GORE-TEX (2層)

表: 100% ナイロン 裏: 100% 合成繊維(ePTFE)

中わた GreenRecycled CLEANDOWN: 80% ダウン, 20% フェザー

裏地 PERTEX QUANTUM: 100% ナイロン

THE NORTH FACE ノースフェイス

Mountain down jacket マウンテンダウンジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

