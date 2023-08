Under Armour Curry Flow 8 PINK

アンダーアーマーカリーフロー8

カラー:ピンク

サイズ:26.5cm / US8.5

※箱付き

バスケの練習で、3回程着用しました

バッシュ

バスケットボール

バスケットシューズ

アンダーアーマー

UNDER ARMOUR

CURRY

カリー

CURRY8

カリー8

CURRY9

カリー9

CURRY10

カリー10

メインカラー···ピンク

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アンダーアーマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

