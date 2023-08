正規通販 against rage the tシャツ　オフィシャル machine Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブラック

syo様専用ページ★ 5468400

rage agginst the machine のtシャツです。

表記サイズXL。

平置き計測

肩幅 53cm

身幅 57cm

着丈 65cm

ほつれや生地の痛み等は無く、古着のtシャツとしては状態は良いです。

古着に慣れていない方はご遠慮下さい。

サイズも大きく、これからの季節に一枚で着用するのにピッタリです。

このアーティストのTシャツはブート品も多く流通していますが、こちらは写真3の通りブート品では無く、ライセンス表記ありの正規商品です。

サイズ、状態、デザイン等考慮すると非常に希少なアイテムです。

是非ご検討よろしくお願いします。

SNOOP DOGG

EMINEM

ICE CUBE

カニエ・ウェスト

JERRY LORENZO

DR.DRE

TRAVIS SCOTT

BIGGIE

2PAC

TLC

VILLAINS

マリリンマンソン

メタリカ

METALLICA

MEGADETH

NIRVANA

DINOSAUR JR

HOLE

ソニックユース

BJORK

RED HOT CHILI PEPPERS

RADIOHEAD

BJORK

SONIC YOUTH

KURT COBAIN

スマパン

Joy Division

New Order

The Smiths

The Jesus And Mary Chain

Oasis

Blur Red Hot Chili Peppers

Smashing Pumpkins

The Stone Roses

My Bloody Valentine

ビンテージ

バンドT

ロックT

pistols

pearl jam

SEDITIONARIES

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋、冬rage agginst the machine のtシャツです。表記サイズXL。平置き計測肩幅 53cm身幅 57cm着丈 65cmほつれや生地の痛み等は無く、古着のtシャツとしては状態は良いです。古着に慣れていない方はご遠慮下さい。サイズも大きく、これからの季節に一枚で着用するのにピッタリです。このアーティストのTシャツはブート品も多く流通していますが、こちらは写真3の通りブート品では無く、ライセンス表記ありの正規商品です。サイズ、状態、デザイン等考慮すると非常に希少なアイテムです。是非ご検討よろしくお願いします。SNOOP DOGG EMINEM ICE CUBEカニエ・ウェストJERRY LORENZO DR.DRE TRAVIS SCOTT BIGGIE 2PAC TLC VILLAINS マリリンマンソンメタリカ METALLICA MEGADETH NIRVANA DINOSAUR JR HOLE ソニックユース BJORK RED HOT CHILI PEPPERS RADIOHEAD BJORK SONIC YOUTH KURT COBAIN スマパン Joy Division New Order The Smiths The Jesus And Mary Chain Oasis Blur Red Hot Chili Peppers Smashing Pumpkins The Stone Roses My Bloody Valentine ビンテージ バンドT ロックT pistols pearl jam SEDITIONARIES

