祝開店！大放出セール開催中 - Supreme Loro Cap Camp Piana キャップ

Supreme - Loro Piana Camp Cap

イタリアのLoroPiana社の高級テキスタイルを使用した、まさに高級品と言える仕上がりです。

肌触りは流石世界のトップと唸らさせられる程、柔らかく心地良いテキスタイルです。是非大事に使用してあげて下さい。

LoroPiana(ロロ・ピアーナ)

1936年にイタリアのクアローナで創業された最高級カシミアと最高級ウールを取り扱う服地メーカー兼プレタブランド。そのテキスタイルは世界のトップブランドで使用されている。

カシミヤやビキューナといった高級素材においても世界トップシェアを誇り、ビキューナに関してはペルー政府から公式に取扱商として認められた数少ない服地メーカー。

※サイズはアジャスターで調整可能

※カラーはブラック、黒、black です

※supreme店舗購入品

1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(James Jebbia)によって設立。

コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなど

Supremeを愛用している日本の芸能人

木梨憲武

高良健吾

窪塚洋介

岩田剛典(三代目J Soul Brothers/ Exile)

登坂広臣

木村拓哉

庄司智春

シソンヌ長谷川忍

よゐこ 濱口優

山本KID

HIKAKIN

水原希子

蛯原友里

仲里依紗

大島優子

指原莉乃

明日香キララ

Rihanna(リアーナ)

Lady GaGa(レディ・ガガ)

David Beckham(デイビッド・ベッカム)

綾野剛

Justin Bieber(ジャスティン・ビーバー)

Kanye West(カニエ・ウェスト)

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

