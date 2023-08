値段が激安 【新品】ニューバランス　U9060 GRY　24.0cm スニーカー

ご覧頂きましてありがとうございます。

ご覧頂きましてありがとうございます。ニューバランスのU9060GRYになります。ニューバランス U9060 "グレー"(U9060GRY)品番 : U9060GRYサイズ : 24cm状態 : 新品未使用付属品:箱、タグ【ニューバランス9060】ニューバランスを代表する900番台シリーズと2000年代初頭のパフォーマンスランニングシューズ「860」のテクノロジーとシルエットを掛け合わせ、モダンなテイストで洗練されたスタイルに再構築した「90/60」。外側にビッグNロゴ、内側に刺繍Nロゴを配するなど、ヘリテージ感とハイテク感を程よくブレンドしたフォルムを、1980年代に発売された革新的なCPUからインスパイアされたカラーで表現し、ユニセックスサイズで展開します。

