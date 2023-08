本店は 【美品】BRIEFING × BEAMS PLUS 別注 3WAY BAG リュック/バックパック

【カラー】ブラック

Porter×caster 2wayバックパック

【サイズ】横幅 約43.5cm、縦幅 約32cm、マチ 約12cm

ブラック

【重量】約1.75kg

【素材】バリスティックナイロン

【定価】¥61,600(税込)

通常の手持ち+ショルダーでの2WAY仕様にプラスして、バックパック用ストラップ(収納可能)を採用することで、シンプルでありながらも高機能な仕上がりです。

背負う・肩に掛ける・手で持つというバッグを使用する際の3つの基本スタイルを兼ね備えています。

バッグ前面左側のポケットに、取り外し可能なパーツを付属。縦・横の使用に応じて向きを変えることが可能なマジックテープ仕様です。また、全てのポケットが大きく口が開くため、収納性に優れています。

ビジネスからカジュアルシーンまで幅広く活用出来るユースフルなバッグです。

半年程使用 多少の使用感がありますが、綺麗です。画像でご確認ください。

以下も同時に出品しています。

3WAYバッグのインナーバックとしても使えるクラッチバッグ

3WAYバッグに取り付け可能で、バッグインバッグとして活用できるポーチ

BRIEFING × BEAMS PLUS / 別注 DT Pouch

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

