セット:ドール本体、服セット、ウィッグ、靴、化粧顔、眼球

1/4ドール単品:21000円

ノーメイク-1000円

【特徴】

身長:40cm

頭囲:17.8cm

肩幅:8.2cm

バスト:16.2cm

ウエスト:13.5cm

ヒップ:18.2cm

腕の長さ:12.0cm

足の長さ:20.0cm

脚長*脚幅:5.5*2.4cm

測定方法によって、サイズデータは誤差が存在します。

素材:適切な樹脂素材、安全で環境にやさしい、無毒で無害、安全に使用できます。人形の髪型、服、眼球の色などを好みに応じて変更できます。

この人形はギフトとして使用できます:クリスマスギフト、誕生日プレゼント、子供のおもちゃ、男の子と女の子の商品、女の子のギフト、人形シリーズの愛好家とコレクターシリーズ。

★ハンドメイドなので、写真と少し違いことがあります、ご理解ください。

★パソコンモニターの設定により実物と多少色合いや質感が異なって見える場合がございます。画像と実物のカラーにつきましては、撮影時の光加減やお客様のブラウザによって、実際のイメージと若干異なる場合もございます。予めご了承ください。

#Akimoto球体関節人形

メルカリ便 対応可

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

