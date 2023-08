【ご購入前にコメントお願いいたします】

sacai

ヴィヴィアンタムノースリーブワンピース

サカイ

Lace x Silk Wool Dress

新品タグ付き

試着のみ

あくまでも中古品ですのでご理解のほどお願いいたします

size 1

color ブラック

Material

表地:

ウール 53%

シルク 47%

別布1:

ナイロン 69%

コットン 31%

別布2:

ポリエステル 100%

裏地:

ポリエステル 100%

付属部分:

牛革

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サカイ 商品の状態 未使用に近い

【ご購入前にコメントお願いいたします】sacaiサカイLace x Silk Wool Dress新品タグ付き試着のみあくまでも中古品ですのでご理解のほどお願いいたしますsize 1color ブラックMaterial表地: ウール 53% シルク 47%別布1: ナイロン 69% コットン 31%別布2: ポリエステル 100%裏地: ポリエステル 100%付属部分: 牛革ドレス ワンピース レース オケージョン

