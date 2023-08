最終値下げ

即購入可能です。

よろしくお願いします!

Supreme シュプリーム THE NORTH FACE ノースフェイス RTG バックパック Backpack / NM71962I 20SS

シュプリーム✖️ノースフェイス

Supreme THE NORTH FACE RTG バックパック リュック

リュックです。

去年、未使用品を購入しました。49000円程

※画像に載せていますが、スタッキング部分は別で使用しておりますので付属しません。ご注意ください。

使用は5回程

商品名は調べて載せたのですが、違っていたら申し訳ないです。

素人なので細かいことは分かりません。写真で判断していただけると幸いです。

素人保管ですので細かい傷等気になさる方は購入を控えてください。

よろしくお願いします。

購入時の金額 ¥49,000

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

