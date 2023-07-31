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2022新作モデル FURLA BABYLON コンパクトウォレット 折り財布

商品の説明

FURLA(フルラ)
【美品】ルイヴィトン　折り財布　モノグラム　ポルトフォイユヴィエノワ
BABYLON コンパクト ウォレット
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FURLA定番シリーズ、上質なレザーにブランドロゴを配置したシンプルなルックスが人気の「BABYLON」。
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本作はきめ細やかな型押しを施した汚れや傷に強いサフィアーノレザー採用モデル。
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品番　：WP00075-B30000-B4L00
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素材　：カーフスキン
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サイズ：縦8.5×横11×マチ2.5cm　重量：90g
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カラー：BALLERINA I(金具：ゴールド)
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色系統：ベージュ系
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仕様　：開閉：スナップ　内側：オープンポケット×2　札入れ×1　カード入れ×4　ファスナー小銭入れ×1
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タグ・プレゼント用メッセージカード・保存袋・箱付き
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公式オンラインストアで購入した正規品です。
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目立った汚れ等はありませんが、小さな汚れやキズなどはご容赦ください。
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#FURLA #コンパクトウォレット #財布

【未使用品】ルイヴィトン モノグラム 財布

商品の情報

ブランドフルラ
商品の状態未使用に近い

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FURLA(フルラ)BABYLON コンパクト ウォレット*****FURLA定番シリーズ、上質なレザーにブランドロゴを配置したシンプルなルックスが人気の「BABYLON」。本作はきめ細やかな型押しを施した汚れや傷に強いサフィアーノレザー採用モデル。華美な装飾を省いたすっきりとしたデザインがリュクスな印象を引き立たせる上品なアイテム。******品番　：WP00075-B30000-B4L00素材　：カーフスキンサイズ：縦8.5×横11×マチ2.5cm　重量：90gカラー：BALLERINA I(金具：ゴールド)色系統：ベージュ系仕様　：開閉：スナップ　内側：オープンポケット×2　札入れ×1　カード入れ×4　ファスナー小銭入れ×1タグ・プレゼント用メッセージカード・保存袋・箱付き公式オンラインストアで購入した正規品です。目立った汚れ等はありませんが、小さな汚れやキズなどはご容赦ください。#FURLA #コンパクトウォレット #財布

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ブランドフルラ
商品の状態未使用に近い

2022新作モデル FURLA BABYLON コンパクトウォレット 折り財布

53分钟前

2022新作モデル FURLA BABYLON コンパクトウォレット 折り財布

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