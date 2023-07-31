2022新作モデル FURLA BABYLON コンパクトウォレット 折り財布

FURLA(フルラ)

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FURLA定番シリーズ、上質なレザーにブランドロゴを配置したシンプルなルックスが人気の「BABYLON」。

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本作はきめ細やかな型押しを施した汚れや傷に強いサフィアーノレザー採用モデル。

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華美な装飾を省いたすっきりとしたデザインがリュクスな印象を引き立たせる上品なアイテム。

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カラー：BALLERINA I(金具：ゴールド)

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仕様 ：開閉：スナップ 内側：オープンポケット×2 札入れ×1 カード入れ×4 ファスナー小銭入れ×1

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商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 未使用に近い

FURLA(フルラ)BABYLON コンパクト ウォレット*****FURLA定番シリーズ、上質なレザーにブランドロゴを配置したシンプルなルックスが人気の「BABYLON」。本作はきめ細やかな型押しを施した汚れや傷に強いサフィアーノレザー採用モデル。華美な装飾を省いたすっきりとしたデザインがリュクスな印象を引き立たせる上品なアイテム。******品番 ：WP00075-B30000-B4L00素材 ：カーフスキンサイズ：縦8.5×横11×マチ2.5cm 重量：90gカラー：BALLERINA I(金具：ゴールド)色系統：ベージュ系仕様 ：開閉：スナップ 内側：オープンポケット×2 札入れ×1 カード入れ×4 ファスナー小銭入れ×1タグ・プレゼント用メッセージカード・保存袋・箱付き公式オンラインストアで購入した正規品です。目立った汚れ等はありませんが、小さな汚れやキズなどはご容赦ください。#FURLA #コンパクトウォレット #財布

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 未使用に近い

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