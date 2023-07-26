有名なブランド エルメス★ベルト★レザー★○C刻印★緑系 ベルト

中古ブランド販売店で購入し使用せず自宅で保管してました。

エルメス ベルト HERMES Hバックル リバーシブル レザー 極美品

多少の使用感、色落ちはありますがまだまだお使いいただけると思います。

CHANEL★シャネル チェーン ベルト ゴールド ヴィンテージ



bg36. PRADA レザー ベルト ダークグレー

【サイズ】

【希少・美品】HERMES シェーヌダンクル ベルト ブラック ブラウン

ベルト部:約 全長 92cm(フリー〜90㎝)

エルメス リバーシブルベルト60

幅3㎝

【大人気】 クリスチャンディオール ベルト アイボリー ヴィンテージ

バックル部:横幅6㎝ 縦幅3.2㎝

美品 PRADA プラダ トートバッグ ハンドバッグ 手提げ テスートナイロン



CHANEL ハート レザー ベルト 70

【素材】レザー

《限界値下げ》HERMES(エルメス）Ｈバックルレザーベルト AU405

【カラー】緑

イブ・サンローラン ホワイト革ベルト

【付属品】無し

【アビエタージュ】オーダーコルセット【ブラウン】【サイズ5】



HTCスタッズベルト

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

ミハエルネグリンMichael Negrin ローズアンティーク調革ベルト

※ご購入前に必ずプロフィールの注意事項のご確認お願いします。

エルメス セリエ ベルト



美品 グッチ Gマークベルト

カラー···グリーン

ヴィンテージ シャネル☆3連チェーンベルト ココマーク ロゴ マトラッセ 黒革

素材···本革

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

中古ブランド販売店で購入し使用せず自宅で保管してました。多少の使用感、色落ちはありますがまだまだお使いいただけると思います。【サイズ】ベルト部:約 全長 92cm(フリー〜90㎝)幅3㎝バックル部:横幅6㎝ 縦幅3.2㎝【素材】レザー【カラー】緑【付属品】無し※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。※ご購入前に必ずプロフィールの注意事項のご確認お願いします。カラー···グリーン素材···本革

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

GUCCI☆グッチ☆ベルト☆ロゴ☆白☆ホワイト☆70Saint Laurent サンローラン ロゴ ベルト【早い者勝ち★】Christian Dior 総柄ベルトCELINE セリーヌ ベルト トリオンフ サイズ 80エルメス★ベルト★レザー★○C刻印★緑系