名作 Bristol 【新品】F.C.Real ショートパンツ グラミチ ショートパンツ

F.C.Real Bristol F.C.R.B

PRACTICE SHORTS



23SS

クライミングウェアからスタートし、その革新的な快適性でタウンユースとしても定着したブランド、GRAMICCIとのコラボレーションによるショーツ。180度のスムースな開脚を可能にするガセットクロッチ、片手でウエストを調整できるウェビングベルトといったディテールはそのままにF.C.Real Bristolがアレンジ。4色に染め上げたシックなボディに立体的なエンブレムとピスネームをあしらい、合わせるものを選ばないユーティリティなアイテムに仕上げました。

MATERIAL:COTTON TWILL

QUALITY:COTTON 100%

ITEM NO. FCRB-230144

ITEM CODE 152301440105

色…ネイビー

サイズ…S

柄・デザイン···無地

新品未使用タグ付き

正規品

SOPH. 購入

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

