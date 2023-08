こちらは【UDS様】専用となります。他の方はご購入をご遠慮くださいませ。

~~~UDS 様~~~

本体のみ

三脚とバッグは付きません。

¥37000→¥36500

宜しくお願い致します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

SONY

HANDYCAM

HDR-CX675

920万画素

32GB内蔵メモリー

60X全画素

26.8mm広角レンズ

タイムプライス撮影

5.1chマイク

ファストインテリジェントAF

マイボイスキャンセリング

おまかせオート

自動逆光補正機能

空間光学手ブレ補正

ハイライトムービーメーカー

Wi-Fi内蔵

外形寸法:幅57.5×高さ60×奥行121mm

本体質量:約305g

撮影時総質量:約360g

【付属品】

◾本体

◾ACアダプター

◾リチャージャブルバッテリーパック

◾USB接続サポートケーブル

◾HDMIケーブル

◾取扱説明書

◾保証書(保証期間は過ぎています)

2016年製

2016年11月にプレゼントで戴きました。

戴いた時に室内で試しに撮影しました。その後は使用することなく箱に入れたまま暗所にて保管しておりました。「いつか使おう…使おう」と思っていましたがスマホでの撮影ばかりで結局こちらの品は使用することなく今日に至ってしまいました。

今後も使用することがなく、どなたかにご活用いただければと思い出品致します。

動作確認しました。

試し撮りをしただけの【ほぼ新品・未使用】の美品になりますが検品した際に写真8枚目の傷がありましたため【目立った傷や汚れなし】とさせていただきます。

⚠️箱や説明書は保管時による折れ、傷、汚れがあります。

⚠️機器に詳しくないためご質問いただいても答えることができないかもしれません。ご了承下さいませ。

自宅保管と商品の状態をご理解、ご了承いただける方のみお願い致します。

*多少の値段交渉可能です。

#入学式

#入園式

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらは【UDS様】専用となります。他の方はご購入をご遠慮くださいませ。 ~~~UDS 様~~~本体のみ三脚とバッグは付きません。¥37000→¥36500宜しくお願い致します。~~~~~~~~~~~~~~~~~SONY デジタルHD ビデオカメラレコーダーHANDYCAMHDR-CX675920万画素32GB内蔵メモリー60X全画素26.8mm広角レンズタイムプライス撮影5.1chマイクファストインテリジェントAFマイボイスキャンセリングおまかせオート自動逆光補正機能空間光学手ブレ補正ハイライトムービーメーカーWi-Fi内蔵外形寸法:幅57.5×高さ60×奥行121mm 本体質量:約305g撮影時総質量:約360g【付属品】◾本体◾ACアダプター◾リチャージャブルバッテリーパック◾USB接続サポートケーブル◾HDMIケーブル◾取扱説明書◾保証書(保証期間は過ぎています)2016年製2016年11月にプレゼントで戴きました。戴いた時に室内で試しに撮影しました。その後は使用することなく箱に入れたまま暗所にて保管しておりました。「いつか使おう…使おう」と思っていましたがスマホでの撮影ばかりで結局こちらの品は使用することなく今日に至ってしまいました。今後も使用することがなく、どなたかにご活用いただければと思い出品致します。動作確認しました。試し撮りをしただけの【ほぼ新品・未使用】の美品になりますが検品した際に写真8枚目の傷がありましたため【目立った傷や汚れなし】とさせていただきます。⚠️箱や説明書は保管時による折れ、傷、汚れがあります。⚠️機器に詳しくないためご質問いただいても答えることができないかもしれません。ご了承下さいませ。自宅保管と商品の状態をご理解、ご了承いただける方のみお願い致します。*多少の値段交渉可能です。#入学式#入園式

