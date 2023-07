遊戯王 拡張ブースターパック

ブルーアイズカオスMAXドラゴン 20th シークレット カオスマックス

バトルズ・オブ・レジェンド:クリスタル・リベンジ

カオス・ソルジャーレリーフ、その他まとめ売り

英語・北米版 English

未開封 ジャンプコミックス 漫画遊戯王 付録カードセット

(North American ver.)

【ワンオーナー品!】遊戯王 風霊媒師ウィン 25thシークレット



ヴォルカニック シークレットセット

日本語名:封印されし者の右足

コズミックサイクロン アジア シークレット

英語名: Right Leg of the Forbidden One

遊戯王 ティアラメンツルルカロス プリズマ PSA10

型番:BLCR-EN102

遊戯王 ブルーアイズ プリシク韓国版 ブラマジ等 まとめ売り

スターライトレア(SLR)

新たなる支配者2パック 未開封



遊戯王 無限泡影

オンラインショップにて新品のBOXを購入して自引き!

遊戯王 魔術師 デッキ 本格構築



遊戯王レアリティコレクションクォーターセンチュリー3BOXシュリンク付き

パック開封後自引きしたものをすぐにスリーブに入れ暗所にて保管しております。完全ワンオーナー品です。状態としましてはかなりの美品で白かけなどはないですが裏面のKONAMIマークの横らへんから縦に一本スッと薄い線傷を発見しました(写真9枚目参照)ので完美品級の1つ下のランクである美品とさせて頂きます。表面や裏面の他の部分に問題はありません。他に傷はないですが過度に状態を気にされる方は購入をお控えください。

【即日発送】プリンセスコロン プレイマット

上記ご理解の程よろしくお願い致します。

【暗黒騎士ガイア・希少】 初期 レリーフ 王家の守護者 遊戯王 金色艶 良品 3

濡れ折れ対策をして発送します。

孫悟空 ドラゴンボールヒーローズ

写真で状態をご判断お願いします。

レアコレ シュリンク付き5BOX

メルカリ規約に基づきこちらの不備が確認できた場合のみ返品は可能ですが差し替え防止のため返品・キャンセルは基本不可ですので気になる点がございましたら細かくでも構いませんのでご質問ください。

遊戯王 椿姫ティタニアル 英語 1st レリーフ



遊戯王boxまとめ売り レアコレ レジェコレ アーコレ ヒスコレ

スターライトレアは1カートンに1枚か2枚あるかどうかの封入率ですのでこのカードの通常相場は約10万円です。

5つ目遊戯王PSA10 オベリスク20thシークレットレア



遊戯王 神の警告 レリーフ 1st 英語 英語版 2枚

その他、質問はお答えできるものは柔軟に対応致します。コメント欄まで!

遊戯王 ブラックマジシャンガール ホロ 英語 EU



遊戯王 ステンレス

濡れ折れ対策のため写真10枚目のように箱庭技研さんのThe Case スタンダードサイズにお入れしその上からプチプチで完全密閉してお送りします。カードに傷がつく事は100%あり得ませんのでご安心くださいませ。

最終売り切りセール‼️ドラグマヴァンキッシュソウルデッキ パーツ、スリーブ付き



★青眼の白龍★レリーフ★美品★ブルーアイズホワイトドラゴン★



ポケモンカード BOX バイオレットex シュリンク付き 新品 未開封



【未開封】ブラック・マジシャン プリズマ プリシク 初期 レリーフ

即日発送!

【鑑定品】遊戯王 OCG 真紅眼の黒竜 20th PSA10

即購入可!

No.62 銀河眼の光子竜皇 プリズマティックシークレットレア



遊戯王 DDM ブラックマジシャンガール レリーフ セット

購入意思の見られないいいねが増えましたら突如、出品を削除したり値段を上下させますので

遊戯王 ワイルド・サバイバーズ ワイルドサバイバーズ 27ボックス

購入したい方はご希望の金額でコメント頂くか即購入でよろしくお願い致します。

☆最終値下げ☆バンダイ版 2枚青眼の白龍(枠ずれ大) ブラックデーモンズドラゴン



即日発送!【超越龍】デッキ 遊戯王 恐竜 ワイルドサバイバーズ



遊戯王 青眼 デッキ 40枚+EX15枚+調整カード36枚 #A247

#英語版

遊戯王 premium pack1 決闘者伝説

#北米版

遊戯王 青眼の白龍 ブルーアイズホワイトドラゴン その4.

#EU版

【藍眼白龍】遊戯王 青眼の白龍 中国ウルトラ

#海外版

北米遊戯王カード: 2002 TIN缶 (紅目黒龍) +オマケカード

#BLCR

6BOX 遊戯王レアコレ 25th シュリンク付



遊戯王 白の聖女エクレシア スリーブ 2点セット デュエリストカードプロテクター



遊戯王 パワーツールドラゴン 1st 英語 ホロ

何かご質問や写真追加ございましたらお気軽にコメント欄までよろしくお願い致します。

遊戯王 レアリティ・コレクション 2023 17BOX シュリンクなし



【最安】遊戯王 イビルツイン デュエルセット プレイマット YCSJ



遊戯王 初期 vol 1 未開封1パック

他の遊戯王出品はこちらから

遊戯王 デュエリストパック レジェンドデュエリスト編6 ほか

↓

【台紙】SALE❗️遊戯王カードダス専用 第一弾

#BOKKAI遊戯王

No.57 遊戯王 魔救 デッキ 40枚+EX15枚



遊戯王 ブラック・ローズ・ドラゴン psa9

※購入前にプロフを必ずお読み下さい。

ユベル プレイマット upperdeck プレイ用

読んでいる前提で取引を進めさせて頂きます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

