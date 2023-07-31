国内最安値！ ニュースペーパーバッグ　ヴィンテージ ショルダーバッグ

カラー···生成り

【鑑定済み】DIESEL 斜め掛けショルダーバッグ X08730

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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商品詳細については多少の誤差などご了承ください。またキズ、汚れなど見落としご了承お願いします。

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used商品の為、返品返金の対応はいかなる理由がございましてもご対応しかねます。

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ご理解ご了承の程ご検討ください。

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ご質問、写真追加などございましたらお気軽にお声掛けください。

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商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···生成り柄・デザイン···プリント（ロゴなど）商品詳細については多少の誤差などご了承ください。またキズ、汚れなど見落としご了承お願いします。横 49縦 32マチ 27used商品の為、返品返金の対応はいかなる理由がございましてもご対応しかねます。ご理解ご了承の程ご検討ください。ご質問、写真追加などございましたらお気軽にお声掛けください。ヴィンテージ ニュースペーパーバッグ ショルダーバッグ アメカジ 古着

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