イタリアを代表するデニムファッションブランドMETのダメージ刺繍デニムパンツです。

リーバイス 503 復刻 赤耳 昭和レトロ



ai no de ストレート センタープレスデニムパンツ S

ヨーロッパを中心に、イタリア本国ではモンクレールと並びトップクラスの人気ブランドです。

MEER. ホワイトデニム 新品



HW DAMAGE LOOSE STRAIGHT 25インチ

女性らしい繊細さやエッジのある洗練された華やかさが共存するデザインで、カジュアルなテイストの中に上品な艶感を演出してくれる一着です。

KOOKY ZOO クーキーズー JUVENILE DENIM PANTS・0



MSCHF RHOMBUS SLOUCHY JEANS

made in Italyにこだわり生産されるシルエットの美しいジーンズなので、あえて表記サイズの大きなシルエットのものをざっくりと着こなして、上品なルーズ感を楽しむことができます。

2001SS アーティザナル マルタンマルジェラ 再構築ドッキングデニム



ユニオンランチ イエナ別注

絶妙にウォッシュされた透明感のあるブルーなので、貝殻モチーフのベルトや、スカーフをベルトにするなど、ベルト遊びもとても楽しいジーンズです。

H998 Ungrid アングリッド12onzカラーストレートデニム



トラディショナルウェザーウェアー バイカラーパンツ デニム S

made in Italy

acne studios ブルーデニムジーンズ



anuans スリムフィトデニムパンツ

【素材】

BIOTOP Levi's501(R) '90s LENGTH28 27サイズ

コットン100%

美品 ロエベ スキニー デニム 32インチ



93年製 27×28 levi's 550 ブラック 後染め デニム パンツ

【記載サイズ】

Set売り❤️ ポロ ラルフローレン スキニーパンツ ジャーナルスタンダード

32

新品★ RED CARD/レッドカード Anniversary 25th 23



ACNE STUDIOS 25 レギュラーフィットジーンズ - 1977

【採寸サイズ】

MET メット ダメージ×刺繍 メイドインイタリア デニム ジーンズ

ウエスト幅 : 42cm

ブルーレーベルクレストブリッジ☆ツイルスキニーパンツ ベージュチエック

ヒップ幅 : 53.5cm

フローレント FLORENT 新作デニムワイドパンツ

ワタリ幅 : 29cm

rokh デニム

裾幅 : 19.5cm

deuxiemeclasseUPPERHIGHTSアッパーハイツデニム新品未使用

股上 : 20cm

ディーゼル ホワイトデニム パンツ スカート

股下 : 72cm

シールームリン パールビジューストレート SRN02 パール デニム ザラ

総丈 : 97cm

Louis Vuitton ルイヴィトン デニム ブルー レディース 36



GYDA フレアパンツ

*画像は身長153cmでの着用イメージです。

diesel デニム パンツ ジーンズ ダメージ レディース スキニー



MM6 Maison Margielaマルジェラ 切り替えデニム ジーンズ S

*採寸は平置きで行なっております。多少誤差がある場合がございますので、ご了承ください。

マルジェラ デニム ジーンズ Maison Margiera



トゥルーレリジョン TRUE RELIGION デニム パンツ 26サイズ 15

*ベルトやサスペンダーなどの小物は商品に含まれません。

Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス Baggyデニム



Y's ヨウジ ヤマモト デニム パンツ ドット柄 水玉

*家庭用柔軟剤は使っていません。古着屋の匂いがします。

【GOLDEN GOOSE DENIM】ジーンズ

*商品写真はできる限り実物の色に近づけるようしておりますが、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。

hag hag her. 3Dデニムパンツ

*写真をご確認頂き、ビンテージの特性をご理解の上お買い求め下さいませ。

マザー mother インサイダークロップ デニム カットオフ ストレッチ入り



Searoomlynn サイドカットボタンフライSRN02/24inch

古着、ガーリー、下北沢、高円寺、原宿、中崎町、古着屋、ヴィンテージ、ヨーロッパ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 未使用に近い

イタリアを代表するデニムファッションブランドMETのダメージ刺繍デニムパンツです。ヨーロッパを中心に、イタリア本国ではモンクレールと並びトップクラスの人気ブランドです。女性らしい繊細さやエッジのある洗練された華やかさが共存するデザインで、カジュアルなテイストの中に上品な艶感を演出してくれる一着です。made in Italyにこだわり生産されるシルエットの美しいジーンズなので、あえて表記サイズの大きなシルエットのものをざっくりと着こなして、上品なルーズ感を楽しむことができます。絶妙にウォッシュされた透明感のあるブルーなので、貝殻モチーフのベルトや、スカーフをベルトにするなど、ベルト遊びもとても楽しいジーンズです。made in Italy【素材】コットン100%【記載サイズ】32【採寸サイズ】ウエスト幅 : 42cmヒップ幅 : 53.5cmワタリ幅 : 29cm裾幅 : 19.5cm股上 : 20cm股下 : 72cm総丈 : 97cm*画像は身長153cmでの着用イメージです。*採寸は平置きで行なっております。多少誤差がある場合がございますので、ご了承ください。*ベルトやサスペンダーなどの小物は商品に含まれません。*家庭用柔軟剤は使っていません。古着屋の匂いがします。 *商品写真はできる限り実物の色に近づけるようしておりますが、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。 *写真をご確認頂き、ビンテージの特性をご理解の上お買い求め下さいませ。古着、ガーリー、下北沢、高円寺、原宿、中崎町、古着屋、ヴィンテージ、ヨーロッパ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 未使用に近い

BOTTEGA VENETAボッテガヴェネタ☆フレアデニム希少 アンリアレイジ パッチワーク織り デニム 38 ANREALAGE【新品未使用品】デンハム LIZ ANKLE WHITE W23【美品】ルイヴィトン ロゴ デニム パンツ ジーンズ サイズ36最終値下げ spick and spanIgeta×S Wベルトいげデニム 36新品★ステラマッカートニー デニム ジーンズ ボトムス ロゴ ブルーmeer. 23ss 完売 新品 ストレッチストレートデニムsSpick & Span ≪追加≫5 1/2 LOOSE-LINE DENIMリーバイス W701 XX 140周年記念モデル 復刻 W29 レディース