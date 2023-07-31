１着でも送料無料 GUCCI フラワー　パンツ その他

GUCCI のフラワー柄 の パンツ です。
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サイズは38
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気に入って履いていたのでしわもありますが
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まだまだ履いていただけます。
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付属品等はありません。
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よろしくお願いします。
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柄・デザイン···花柄
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素材···シルク
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季節感···春、夏、秋
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グッチ
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|グッチ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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GUCCI のフラワー柄 の パンツ です。サイズは38気に入って履いていたのでしわもありますがまだまだ履いていただけます。付属品等はありません。よろしくお願いします。柄・デザイン···花柄素材···シルク季節感···春、夏、秋グッチ
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|グッチ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし