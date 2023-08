#★★バッグ一覧はこちら

【ブランド】

BURBERRY

バーバリー

【アイテム詳細、情報】

こちらはバーバリーのノバチェック柄が特徴的なレザーハンドバッグです。カラーは品のあるベージュで、どんなコーディネートにも合わせやすく、おしゃれ度をグッと高めてくれます。

このバッグは高品質のレザー素材で作られており、使い込むほどに味が出てきて、愛着がわいてくる一品です。

また、ノバチェック柄はバーバリーの代表的なデザインで、他にはない高級感があります。

是非この機会に、おしゃれなバーバリーのハンドバッグを手に入れて、自分へのご褒美や大切な方へのプレゼントにいかがでしょうか?

【サイズ】

実寸サイズ(cm)

持ち手 34.5

マチ 12

高さ 17

幅 28.5

【購入先】

某大手リサイクルショップで購入した確実正規品になります

【状態】

商品の状態としましては、画像にあるようなハンドル部の付け根と持ち手の部分に擦れが数か所ございます。

その他は目立つキズ・ヨゴレ等はございません

※その他箇所は画像参照してください

発送前に検品しますがそれでも見落としてしまった記載や画像にない細かな汚れや傷などがある場合がございますのでご理解ください。

※喫煙者、ペットはいませんのでご安心ください。

●発送

匿名発送となっておりますので安心してご購入ください。

●梱包

質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。

●フォロー割あり

当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ金額に合わせて割引させて頂きます。

(基本2000円未満の商品は対象外となる場合があります)

詳しくはプロフィールをご参照ください。

その他ご質問や値引きのご相談などお気軽にコメントください。

こちらのアイテム以外にも多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです

管理番号 0819 2318691531900 6490

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

