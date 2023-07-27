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【高知インター店】 まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング アンクレット

商品の説明

オーダーありがとうございます
まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング

Jewel closet by l＆co. k10 PG ダイヤリング 11号
①0.9mm幅k18ベネチアンチェーンアンクレット全長24cm（留め具を含めた長さ）15500円
美品24 k純金レディース二重イチョウの葉の足チェーン 999 g
②k18　2連リング（ピンクゴールド）15号　10500円
まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング
　計　26000円　からおまとめ割引き80円で
Jewel closet by l＆co. k10 PG ダイヤリング 11号

美品24 k純金レディース二重イチョウの葉の足チェーン 999 g
合計　25920円　になります
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Jewel closet by l＆co. k10 PG ダイヤリング 11号
◆メルカリ便ネコポス発送
美品24 k純金レディース二重イチョウの葉の足チェーン 999 g

まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング
♦留め具とチェーンの繋ぎカン閉じ目は、ジュエリー職人によりレーザーようせつ致します
Jewel closet by l＆co. k10 PG ダイヤリング 11号
（レーザー光線でカン閉じ目を接合）
美品24 k純金レディース二重イチョウの葉の足チェーン 999 g
レーザー熔接は、カン閉じ目からチェーンが外れない丈夫な繋ぎとなります
まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング

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美品24 k純金レディース二重イチョウの葉の足チェーン 999 g

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美品24 k純金レディース二重イチョウの葉の足チェーン 999 g
◆ベネチアンチェーンは0.9㎜幅の他、0.5,0.6,0.7㎜幅もございます
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◆長めオーダーでアンクレットとしてもお使い頂けます
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まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング

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繊細でシンプルなk18ベネチアンチェーンブレスレットです
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まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング
k18の深みのあるゴールドとベネチアンチェーン特有の煌めきで、1本でさり気なく付けても存在感があります
Jewel closet by l＆co. k10 PG ダイヤリング 11号

美品24 k純金レディース二重イチョウの葉の足チェーン 999 g
滑らかなベネチアンチェーンがキラキラと煌めき、上品で女性らしい明るく華やかな表情を作ります
まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング

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♥チェーンは数々の有名ジュエリーブランド商品を製作しております、日本の老舗業者様から仕入れておりますので、とてもクオリティの高い商品に仕上がっております
美品24 k純金レディース二重イチョウの葉の足チェーン 999 g
（ジュエリーブランドと全く同じチェーンを多々お取り扱いしております
まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング

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❄k18商品はお風呂,海,プールなどでも付けっ放しで大丈夫です
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♦チェーン,パーツは全て品質の高い日本製18金
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♦引き輪,ダルマカンにはk18の刻印入り
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✦チェーン,引き輪,ダルマカン全て：　k18ゴールド
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✦ブレスレット全長：　16㎝〜
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✦チェーン幅：　0.9㎜　
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✦重さ：（約）
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・16cm　0.893g
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・19cm　1.039g
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・24cm　1.287g
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まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング

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＊16㎝までは無料でお好みの長さにも致します
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　17㎝以上は1㎝につき480円でお好みの長さにも致します
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#k18ネックレス #k18ブレスレット #k18ピアス #k18リング #k10ネックレス #k10ブレスレット #14kgfネックレス #14kgfリング　
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18金ネックレス 
まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング
スクリューチェーンネックレス 
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18金リング 
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スクリューチェーンリング　
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プラチナ　
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ダイヤモンド
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喜平チェーン
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ペタルチェーン
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カラー...ゴールド
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アクセサリー材質...ゴールド

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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オーダーありがとうございます①0.9mm幅k18ベネチアンチェーンアンクレット全長24cm（留め具を含めた長さ）15500円②k18　2連リング（ピンクゴールド）15号　10500円　計　26000円　からおまとめ割引き80円で合計　25920円　になります◆メルカリ便ネコポス発送♦留め具とチェーンの繋ぎカン閉じ目は、ジュエリー職人によりレーザーようせつ致します（レーザー光線でカン閉じ目を接合）レーザー熔接は、カン閉じ目からチェーンが外れない丈夫な繋ぎとなります◆ベネチアンチェーンは0.9㎜幅の他、0.5,0.6,0.7㎜幅もございます◆長めオーダーでアンクレットとしてもお使い頂けます繊細でシンプルなk18ベネチアンチェーンブレスレットですk18の深みのあるゴールドとベネチアンチェーン特有の煌めきで、1本でさり気なく付けても存在感があります滑らかなベネチアンチェーンがキラキラと煌めき、上品で女性らしい明るく華やかな表情を作ります♥チェーンは数々の有名ジュエリーブランド商品を製作しております、日本の老舗業者様から仕入れておりますので、とてもクオリティの高い商品に仕上がっております（ジュエリーブランドと全く同じチェーンを多々お取り扱いしております❄k18商品はお風呂,海,プールなどでも付けっ放しで大丈夫です♦チェーン,パーツは全て品質の高い日本製18金♦引き輪,ダルマカンにはk18の刻印入り✦チェーン,引き輪,ダルマカン全て：　k18ゴールド✦ブレスレット全長：　16㎝〜✦チェーン幅：　0.9㎜　✦重さ：（約）・16cm　0.893g・19cm　1.039g・24cm　1.287g＊16㎝までは無料でお好みの長さにも致します　17㎝以上は1㎝につき480円でお好みの長さにも致します#k18ネックレス #k18ブレスレット #k18ピアス #k18リング #k10ネックレス #k10ブレスレット #14kgfネックレス #14kgfリング　18金ネックレス スクリューチェーンネックレス 18金リング スクリューチェーンリング　プラチナ　ダイヤモンド喜平チェーンペタルチェーンカラー...ゴールドアクセサリー材質...ゴールド

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商品の状態新品、未使用

【高知インター店】 まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング アンクレット

42分钟前

【高知インター店】 まぁちん様専用　k18アンクレット　ベネチアンチェーン　k18リング　2連リング アンクレット

¥25,920 ¥14,515

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