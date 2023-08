2022年ファッション福袋 安室透 名探偵コナン バーボン コスプレ 衣装セット その他

ご閲覧頂きありがとうございます。

名探偵コナン バーボン 衣装セットになります。

【セット内容】

・Fairy製ジャケット ⇨女性Lサイズ(税込15,180円)

・既製品青Yシャツ⇨男性Sサイズ

・既製品パンツ⇨男性Mサイズ

・黒帽子⇨ウィッグの上から被れて調整可です

・水色ネクタイ

普段女性L〜XLサイズを着用。

靴とウィッグはセットに含まれません。

一度のみ着用で綺麗な状態ですが、あくまで中古品のためご了承の程よろしくお願い致します。

ジャケット単体のみバラ売り可。お譲りは9500円になりますのでコメント頂けたら対応致します。

即購入可。お値下げ不可。

名探偵コナン

バーボン

安室透

コスプレ

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

グッズ種類···コスプレ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

