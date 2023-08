ご覧頂きありがとうございます。

使用に伴う小傷等はございますが、目立つ傷や汚れはございません。

動作確認済み。

アルコール除菌シートによる簡易清掃済みです。

【付属品】

⚫︎本体一式

⚫︎取扱説明書

【商品説明】

じっくり抽出で香り高い一杯ができる「ハンドドリップモード」や温度調節も搭載。

専用アプリを使えば、抽出タイミングをあらかじめ設定しておくことができる機能が新たに加わりました。

置く場所を選ばないサイズと充実の機能で、どこでも、みんなが楽しめるカフェに!

【発送】

⚫︎プチプチやリサイクルダンボールを使用してしっかりと梱包して発送させて頂きます。

⚫︎24時間以内のスピード発送、ご希望日時対応致します。

比較的キレイな状態だと思いますが、あくまで中古品である事をご理解頂ける方の購入をお願いいたします。

質問等ございましたら気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

ネスカフェ ドルチェグスト ジェニオエス スター スターバックス体験セット EF1058

ブランド:Nestle ネスカフェ ドルチェ グスト

抽出形式:ポーション、カプセル式

コーヒーメーカー機能:着脱タンク

容量:1.0 杯分

ポンプ圧力:15.0 気圧

抽出口数:シングルショット

消費電力(W):1450.0 W

重量(kg):2.1 kg

色:ブラック系

幅(mm):112.0 mm

奥行き(mm):287.0 mm

高さ(mm):272.0 mm

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

