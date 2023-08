新作グッ 【断捨離価格】米軍ファイアーマンコート モッズコート

アメリカ軍の ファイアーマン コート です。

174cmの私が着て少し大きいくらいでした。

素材は恐らくゴワっとしたコットンです。

ライナーも付属します。

コートとの結合ボタンがいくつか欠損していますが、

結合には問題ないです。

ファイヤーマン

ヴィンテージ

アニ散歩

joujouka

古着

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···コットン

ライナー···ライナー取外し可

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

