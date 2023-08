最終値下げ ドルチェ&ガッバーナ　メンズ21SSマヨリカ柄サルトリアルパンツ その他

新品未使用。

新品未使用。勿論、本物。虫食い等も無く、美品保管しております。◆ カラー ◆Multi color / マルチカラー◆ サイズ感 ◆イタリアサイズ46(日本 約Mサイズ)◆ 素材 ◆97% コットン、3% スパンデックス◆ 商品詳細 ◆「パルコ・デイ・プリンチピ(貴族たちの庭園)」コレクションストレッチコットン製サルトリアルパンツDGパッチマヨリカプリントレギュラーフィットウエストにベルトループサイドにボタン式のアジャスター付きボタンと隠しジッパーで開閉フロントにスラントポケットバックにボタン留めウェルトポケットイタリア製

