数年前にカッコいいので購入しましたが、結局アウトドアを全くしないので出品します。

家の庭で2回使用しただけですが、若干のキズや汚れがあります。

写真でご確認ください。

発送は購入時の箱に入れた状態で発送します。

お値下げはなしでお願いします。

目安サイズ

横27縦49高さ110センチ(煙突含める)

☆商品説明☆

TAKI BE CAN(タキビーキャン)は、焚き火台でも暖炉でもない、全く新しい焚き火ギアです。「持ち運べる焚き火」をコンセプトに、多彩なシーンでの使用を考慮して、誰でも安全に焚き火を楽しめるプロダクトとして完成しました。極限まで細く整えたベゼルに耐火ガラスを用いたメインドアを通して、美しくゆらめく炎をお楽しみいただけます。【素材】スチール【重量】12kg

完全燃焼しやすい構造

本体はロケットストーブをベースに開発した燃焼効率の高い構造で、本体はもちろん、煙突も二重構造になっています。熱を逃がさず上昇気流が起きやすいよう設計されています。

煙が出にくく、だれでも簡単に火付けすることができます。特許出願中。

好みに合わせて火力自在

TAKI BE CANはサイドに設置された火力調整窓を操作することで簡単に炎の勢いや温度を調節可能。天板や庫内でオーブン調理も楽しめます。

8インチのダッチオーブンが入り、天面は約300度まで温度が上がるため、別売のホーロー鉄Panやスキレットで肉を焼いたりアヒージョしたりなど料理が楽しめます。

天面でコトコト

チキンのトマト煮込み、ビーフシチュー、豚の角煮、丸ごと玉ねぎのスープ、カレーといった様々な料理が楽しめます。

庫内で楽しむ

ピザを焼けたり、ダッチオーブンを入れられる調理用の網も付属しています。

下段で薪を燃やしながら上段で料理をすることができます。(注意!写真最後の鉄板は商品ではありません)

安全に焚き火できる

ドアを閉めると火の粉が飛び散らないので服や周りの物を燃やすことがありません。

折りたたみの脚部は地面から15cm離れており、芝生の上でも楽しめます。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

