NIKE SB DUNK HIGH PRO "MR. PACMAN"

305050-471

サイズ 27.5㎝

箱や付属品はございません。

画像を参考に状態をご確認ください。

全体的に黒ずみ汚れやスレ、内側のかかと部分小穴があります(画像10枚目)外側までの大きなダメージではありません。

使用感のある中古スニーカーの状態ですが

上記以外には致命的なダメージはないかと思います。

現在、コレクション整理中のため出品致しました。

--------------------

ナイキ ダンク ハイ プロ SB 「パウエル」

1980年代を代表するスケートブランド

「Powell(パウエル)」をデザインソースにしたDUNK SB。

パウエルのデザインモチーフの中でも人気の高い「スケルトン(骸骨)」。

そのイラストで使われるブルー×イエローをベースにカラーリングされたダンクです。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

