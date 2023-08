◼︎商品情報

【機種名】iPhone 7

【本体容量】128GB

【色】ローズゴールド

【ios】14.4.2

【キャリア】SIMフリー

【バッテリー】新品交換済み(最大容量100%)

【IMEI】359185073656585

【ネットワーク利用制限】なし

全額支払い済みなので安心してご利用いただけます

【アクティベーションロック】解除済み

【初期化】済み

※エタノール77%含有のアルコールで清掃し、発送致します。

◼︎商品状態

《画面》

⇨新品

《側面》

⇨下側面に少し傷有り

《背面》

⇨少し細かい傷あり

◼︎動作確認

起動:〇

充電:〇

通話 : 〇

電波・Wi-Fi:〇

カメラ:〇

イン・リアカメラ:〇

ホームボタン:〇

電源ボタン:〇

音量ボタン:〇

タッチパネル:〇

こんな方にオススメ

・即購入したい方!

・購入後、即使用したい方!

・低価格で高品質な商品をお求めの方!

・iPhoneを初めて買う初心者の方!

・お仕事用やゲーム用などスマホ2台目買うか検討されてる方!

⭐︎購入を検討されている方へ

設定などご不安のある方は事前にご連絡頂けましたら、すぐにご使用可能な状態で発送させて頂きます。

その他、商品に関するご質問や不明な点がございましたら回答させて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。

あくまでも中古品になりますので、完璧を求める方や神経質な方の購入はご遠慮下さい。

⭐︎購入していただいた方へ

商品がお手元に届きましたらまず初めに必ず動作チェックを行って下さい。

発送前にこちら側で動作チェックはしておりますが、 配送途中の事故による故障などもありますので、動作チェックを行って頂いてから、受け取り評価をよろしくお願いいたします。商品は十分動作確認していますが、万が一動作上の不具合などがありましたら、

いつでもご連絡下さい。

▪︎備考

こちらの商品以外にも

iPhone8やiPhone7、iPhone7plus、iPhone6S、iPhone6、などの様々な種類のiPhone製品を取り扱いしておりますのでそちらもチェックお願いします^^

最後までお読み頂きありがとうございました! 宜しくお願い致します。

【12】

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

