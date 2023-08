#Aprilroofs ← 全出品物

Supreme Metal Plate Camp Cap

シュプリーム メタルプレート キャンプキャップ

デニムのボディーにメタルプレートのボックスロゴがあるデニムキャンプキャップ。

デニムはウォッシュがかかりいい感じのヴィンテージ感がでています。

Liquid Metal Plateで好評だったデザインのリバイバルです。

購入時のレシートの原本をお付けします。

カラー:Blue / ブルー

シーズン:2018ss

生産国:アメリカ

タグ付き新品未使用ですが、購入から年月が経過していますので、完璧な商品をお求めな方は購入をお控えください。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送はネコポスを予定しております。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

