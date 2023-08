カトージのトラベルセット。

カトージのトラベルセット。4点おまとめです(^^)数年前に購入し、多少使用感があるものの、まだまだ美品です♪新しいものをプレゼントしていただいたので、キレイなうちにお譲りします。新生児から小学生のまで、これがあればもう安心です♪一点限りの早いもの勝ちですよ(^^)① i-Base(アイ-ベース)ISOFIXベース allison baby uk ltd c0911AGEMB500 ② ベビーシートjoieジョイー Gemm(ジェム) i1507bbpav500③ベビーカー c/jow 02 トラベルセット対応 ワンタッチで簡単折り畳み ベビーシート着脱可能(^^) フックなどの付属品もオマケします♡④ジュニアシート tri-protectで安心です♪ i1507bbpav500①アイベースには、②、④どちらも着用可能です♪二人目のお子さんができたときにも便利♪②ベビーシートは、③のベビーカーに直接取り付けられるため、移動やお散歩もラクラク♪大きくなってきたら、③だけでOK♪タバコも吸わず、ペットもいないためご安心ください(^^)

