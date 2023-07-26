新作揃え ラグランTシャツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

サイズが合わなかったため出品します。

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着丈:66

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身幅:48

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裄丈:49

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袖丈:34

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1985's ''BRYAN ADAMS'' raglan tee

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズが合わなかったため出品します。着丈:66身幅:48裄丈:49袖丈:341985's ''BRYAN ADAMS'' raglan tee#ラグランTシャツ#ブライヤンアダムス#80s#ヴィンテージ#アメカジ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【XL】challenger L/S TIE DYE LOGO TEE☆新品☆ N°21 チェック シャツ 定価176000円【paper doll】2003aw UNDERCOVER レイヤードカットソーNIKE×PEACEMINUSONE G-Dragon ロングTシャツ