タダシショージのドレスワンピースです。目立ったシミや汚れはありません。全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます✨ꕥブランド名TADASHI SHOJI ꕥカラーネイビー 紺色ꕥ素材ポリエステルシルク 絹他ꕥサイズS(大きめとなっておりますので実寸をお確かめの上ご購入お願いします)肩幅 約42cm身幅 約38cm 着丈 約128cmウエスト幅 約33cm平置き実寸。素人寸法のため多少の誤差はご了承くださいꕥアイテムフレアワンピース丸首 マキシ丈 ロング丈 Aライン フレア 半袖フリル レース 切り替え 切替サイズ・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜他にもレディースアパレル商品多数出品しております#もこのお洋服ぜひご覧ください⸜(’ᵕ’)⸝・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜ꕥまだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。ꕥ不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。ꕥ写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。ꕥまた、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。ꕥ発送はコンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。ꕥ通常1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はコメント欄にてお知らせください。できるだけ対応いたします。ꕥご不明点ございましたらお気軽にコメントください。管理番号02371-m-

